На Украине предложили отменить вручение школьных медалей
На Украине необходимо отменить вручение выпускникам золотых и серебряных медалей, заявила депутат Верховной рады Украины Наталья Пипа в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По ее словам, это «анахронизм», который существует только в постсоветских странах. Также она отметила, что данная инициатива позволит сэкономить бюджетные средства. При этом уровень знаний учеников на Украине снижается.
По ее словам, соответствующую рекомендацию в Раду внес комитет образования.
Ранее представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова сообщил, что Украина еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала Курскую область и ряд других регионов России как свои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru