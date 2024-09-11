По ее словам, это «анахронизм», который существует только в постсоветских странах. Также она отметила, что данная инициатива позволит сэкономить бюджетные средства. При этом уровень знаний учеников на Украине снижается.

По ее словам, соответствующую рекомендацию в Раду внес комитет образования.

Ранее представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова сообщил, что Украина еще в 2016 году в учебниках для школ обозначала Курскую область и ряд других регионов России как свои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

