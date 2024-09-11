Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.
В среду, 11 сентября на Украине проходит мероприятие Крымская платформа, которое созванно по инициативе Украины.
Он также заявил, что Турция искренне желает, чтобы конфликт на Украине завершился «справедливым и прочным миром», который будет базироваться на территориальной целостности.
Эрдоган также выразил Украине поддержку и отметил, что Крым должен вернуться в ее состав по «требованию международного права».
Ранее издательство «Литера» сообщило, что отзовет на Украине учебники для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилотируемый корабль «Союз МС-26» стартовал к МКС
- Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли и пропали без вести 324 человека
- Сотрудницу RT в США допросили и обыскали ФБР
- Швыдкой: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2025 года
- В Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны
- Путин предложил ограничить экспорт урана и титана
- Главный муфтий Таджикистана был ранен в результате нападения
- В Вахтанговском театре поставят спектакль о физике Льве Ландау
- Суд обязал Фридмана, Авена, Хана и Тимченко отчитываться о своих активах в ЕС
- На Украине предложили отменить вручение школьных медалей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru