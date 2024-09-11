Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Он также заявил, что Турция искренне желает, чтобы конфликт на Украине завершился «справедливым и прочным миром», который будет базироваться на территориальной целостности.

Эрдоган также выразил Украине поддержку и отметил, что Крым должен вернуться в ее состав по «требованию международного права».

Ранее издательство «Литера» сообщило, что отзовет на Украине учебники для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

