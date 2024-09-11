Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы.

В среду, 11 сентября на Украине проходит мероприятие Крымская платформа, которое созванно по инициативе Украины.

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Он также заявил, что Турция искренне желает, чтобы конфликт на Украине завершился «справедливым и прочным миром», который будет базироваться на территориальной целостности.

Эрдоган также выразил Украине поддержку и отметил, что Крым должен вернуться в ее состав по «требованию международного права».

Ранее издательство «Литера» сообщило, что отзовет на Украине учебники для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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