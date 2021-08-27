На Украине пожаловались, что вынуждены опускаться до уровня развития других стран

Украинцы, будучи очень древней нацией, вынуждены «опускаться до уровня» остальных стран. Об этом заявила писательница, общественный деятель Лариса Ницой в беседе с изданием «Главред».

Ницой сравнила этапы становления государств с развитием детской психики. По словам активистки, Украина уже достигла понимания необходимости делиться «своим с другими», в то время как другие страны остаются на стадии «все мое и для меня». Однако готовность Украины помогать воспринимается другими как слабость.

«Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить – по-волчьи выть», – добавила Ницой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о движении страны к субъектности и уважении со стороны других государств, назвав это своими главными достижениями, отмечает Ura.ru.

