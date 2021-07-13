Зеленский впервые провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

В ходе беседы Зеленский и Си Цзиньпин обсудили реализацию инфраструктурных проектов на Украине.

Украинский президент отметил важность участия инвесторов из КНР в реализации «ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства».

