На Украине посоветовали России начать оправдываться в Международном суде ООН

Она заявила, что Россия должна рассказать, «как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами». Решиться на такой шаг стране придентся, по мнению Зеркаль, придется независимо от размера и статуса страны, а также ее членства в Совете Безопасности ООН. Также замминистра поделилась мнением, что согласие суда рассмотреть жалобу Киева является победой украинской дипломатии.

Ранее Украина и Россия фактически находятся в состоянии войны, которая будет закончена только после возвращения территорий Донбасса и Крыма, а также выплаты компенсаций со стороны агрессора. Это требование озвучил в интервью «РБК Украина» вице-премьер страны Дмитрий Кулеба. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, обсуждая с НСН это заявление, напомнил, что подобные условия выдвигались неоднократно, ничего нового в них нет, как и разумного.

