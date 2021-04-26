На Украине пообещали выслать еще одного российского дипломата
Украина намерена в ближайшее время выслать российского дипломата на основе принципа взаимности, заявил спикер МИД страны Олег Николенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины, напоминает телеканал «360». МИД РФ объяснил это решение «недружественными действиями» Киева, который на минувшей неделе объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства на Украине, отмечает «Свободная пресса».
«Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — заявил Николенко.
По словам спикера украинского МИД, решение российской стороны доказывает выбранный Москвой курс на обострение отношений с Киевом, отмечает Газета.ру.
Кроме того, Николенко считает, что высылка украинского дипломата из России «лишена логики» и не имеет под собой никаких причин.
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