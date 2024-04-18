На Украине пообещали «откровенные разговоры» в G7
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае вхождения в «Большую семерку» (G7) Киева разговоры в объединении станут более откровенными. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Рада».
По словам министра, в ходе встречи стран G7 один из министров заявил, что участники объединения «не имели таких откровенных разговоров в этом поле» в период членства России в «Большой семерке».
«На что я ему ответил: "Возьмите Украину в G7 и возобновите восьмерку, и тогда у вас всегда будут откровенные разговоры"», — подчеркнул Кулеба.
Ранее в G7 решили сохранить суверенные активы России замороженными, пока Москва не выплатит средства за урон в рамках украинского конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru