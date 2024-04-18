На Украине пообещали «откровенные разговоры» в G7

По словам министра, в ходе встречи стран G7 один из министров заявил, что участники объединения «не имели таких откровенных разговоров в этом поле» в период членства России в «Большой семерке».

«На что я ему ответил: "Возьмите Украину в G7 и возобновите восьмерку, и тогда у вас всегда будут откровенные разговоры"», — подчеркнул Кулеба.

Ранее в G7 решили сохранить суверенные активы России замороженными, пока Москва не выплатит средства за урон в рамках украинского конфликта.

