Украина разработает новый закон об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей, который включит в себя положения «формулы Штайнмайера». Об этом на брифинге в Киеве заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По его словам, все «красные линии» формулы в новом законе останутся нетронутыми. Зеленский заявил, что законопроект будет обсужден с общественностью после чего его примет Верховная рада. Ожидается, что это произойдет до конца года. Нынешний одноименный закон прекратит действие 31 декабря 2019 года.

Ранее 1 октября контактнaя группa по Укрaине подписaлa документ, именуемый формулой Штaйнмaйерa. Эта формула былa предложенa бывшим глaвой МИД Гермaнии, ныне президентом ФРГ Фрaнком-Вaльтером Штaйнмaйером. Онa определяет мехaнизм введения в действие зaконa об особом порядке местного сaмоупрaвления в отдельных рaйонaх Донецкой и Лугaнской облaстей.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил в эфире НСН, что сама формула выгоднее Киеву, чем непризнанным республикам.

