На Украине оценили телефонные переговоры Путина с Байденом
Украине важно продолжение контактов России и США, заявил постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица агентству «Укринформ».
Дипломат оценил состоявшиеся накануне телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — отметил Кислица.
Кроме того, украинский постпред считает, что личная встреча, которую лидеры двух стран обсудили в ходе беседы, возможна в рамках международного мероприятия или же на «нейтральной территории».
Кислица отметил, что двустороннему очному разговору Путина и Байдена будет предшествовать «длительная подготовка по ее содержательному наполнению».
Ранее в среду состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, в ходе которого президенты обсудили состояние российско-американских отношений и выразили готовность к продолжению диалога по основным направлениям глобальной безопасности, напоминает RT. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, отмечает РИА ФАН.
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