На Украине оценили телефонные переговоры Путина с Байденом

Дипломат оценил состоявшиеся накануне телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — отметил Кислица.

Кроме того, украинский постпред считает, что личная встреча, которую лидеры двух стран обсудили в ходе беседы, возможна в рамках международного мероприятия или же на «нейтральной территории».

Кислица отметил, что двустороннему очному разговору Путина и Байдена будет предшествовать «длительная подготовка по ее содержательному наполнению».

Ранее в среду состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, в ходе которого президенты обсудили состояние российско-американских отношений и выразили готовность к продолжению диалога по основным направлениям глобальной безопасности, напоминает RT. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, отмечает РИА ФАН.

