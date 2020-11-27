На Украине оценили шансы вернуть Донбасс военным путем

На Украине оценили шансы вернуть Донбасс в состав страны военным путем, сообщает «Новое время» со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами страны генерала Руслана Хомчака.

Он заявил, что не видит «чисто военного решения» в вопросе возвращения Донбасса по трем причинам. Так, при применении силы Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Кроме того, Киев будет нести серьезные потери. Также Хомчак не исключил, что существует риск вмешательства России.

Генерал отметил, что жители Донбасса не повсеместно поддерживают украинских военных, поэтому их ждут «выстрелы в спину».

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Хайди Грау заявила, что контактная группа не сумела разработать план действий для урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

По данным спецпредставителя, рабочая группа не достигла договоренности из-за разногласий по ряду политических вопросов. Грау подчеркнула, что для достижения прогресса необходимо строить диалог и быть готовым идти на компромисс.

