Зеленский хочет провести земельную реформу и открыть казино
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести земельную реформу. Это должно открыть рынок земли в стране уже в будущем году. Об этом украинский лидер заявил во время встречи с бизнесменами Турции в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».
По оценке Зеленского, рынок земли может охватить 40 миллионов гектаров, которая считаются одними из лучших в мире по качеству, уточняет Газета.ру. В данный момент в республике действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Президент Украины также сообщил, что хочет дать зелёный свет азартным играм, в том числе, легализовать казино, отмечает RT. Зеленский считает, что такая мера активизирует развитие туристической отрасли. Запрет на азартные игры введен в украинское законодательство с 2009 года.
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