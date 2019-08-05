На Украине назвали сибирские пожары «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары, которые охватили территорию Сибири, назвали «местью дикарям московским». Такое заявление сделала депутат от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион. Об этом она написала в публикации на своей странице в Facebook, пишет РЕН ТВ.

«Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским», — написала она. Депутат уточнила, что «везде, где они, — смерть и выгорание». По мнению Фарион, уточняет Газета.ру, жалеть об ущербе для природы не нужно, поскольку она оказалась заложницей «извечного врага» украинцев. «Не сентименталят о том, что не могут защитить», — цитируют депутата Известия.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН объяснил пожары и наводнения в России.

