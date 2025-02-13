На Украине назвали плохим знаком беседу Трампа с Путиным раньше Зеленского

На Украине сочли дурным знаком то, что американский лидер Дональд Трамп пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью телеканалу ABC.

Глава МО Германии заявил, что Трамп пошел на уступки России

По мнению украинского политика, это стало «прорывом политической изоляции» России и «наградой для Путина».

Ранее Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная РадаУкраина

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