На Украине национализируют Альфа-банк-Украина

На Украине заявили о намерении национализировать Альфа-банк-Украина. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф».

Ранее в начале октября пресс-служба украинского парламента сообщила, что Рада рассмотрит законопроект о национализации более 900 объектов собственности РФ на территории Украины по ускоренной процедуре.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что на Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов.

