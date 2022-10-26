На Украине национализируют Альфа-банк-Украина
На Украине заявили о намерении национализировать Альфа-банк-Украина. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью украинскому изданию «Телеграф».
Ранее в начале октября пресс-служба украинского парламента сообщила, что Рада рассмотрит законопроект о национализации более 900 объектов собственности РФ на территории Украины по ускоренной процедуре.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что на Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов.
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