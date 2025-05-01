ФК «Динамо» назначил врио главного тренера
Обязанности главного тренера столичного футбольного клуба «Динамо» до конца текущего сезона будет исполнять Ролан Гусев. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул свой пост 1 мая.
По данным «Динамо», у Гусева есть тренерская лицензия УЕФА категории «А», в настоящее время он обучается на лицензию категории Pro.
«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Ранее ФК «Химки» расстался с главным тренером Франком Артигой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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