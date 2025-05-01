ФК «Динамо» назначил врио главного тренера

Отмечается, что Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул свой пост 1 мая.

По данным «Динамо», у Гусева есть тренерская лицензия УЕФА категории «А», в настоящее время он обучается на лицензию категории Pro.

«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Ранее ФК «Химки» расстался с главным тренером Франком Артигой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

