ФК «Динамо» назначил врио главного тренера

Обязанности главного тренера столичного футбольного клуба «Динамо» до конца текущего сезона будет исполнять Ролан Гусев. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Личка покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

Отмечается, что Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул свой пост 1 мая.

По данным «Динамо», у Гусева есть тренерская лицензия УЕФА категории «А», в настоящее время он обучается на лицензию категории Pro.

«О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Ранее ФК «Химки» расстался с главным тренером Франком Артигой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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