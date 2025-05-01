Зеленский ввел санкции против Арестовича

Также под новые рестрикции попали российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова.

Кроме того, Зеленский внёс в «чёрный» список 81 компанию. В их числе «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Российский союз промышленников и предпринимателей и другие.

Ранее Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе певцов Николая Расторгуева, Шамана, Александра Розенбаума и Гарика Сукачёва, сообщает RT.

