Пол ван Дайк выпустил первый за пять лет новый альбом

По словам ван Дайка, его новая пластинка исследует темы «искусственного интеллекта и технологий». С её помощью он приглашает слушателей «поразмышлять о месте человечества во всё более автоматизированном мире».

В альбом «This World Is Ours» вошли 15 треков, три из которых уже вышли ранее в виде синглов: «Back 2 The FVTR», «Seven Seas» и «Beautiful».

Ранее легендарный британский диджей и продюсер Норман Кук, более известный, как Fatboy Slim, заявил, что потерял страсть к созданию новой музыки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».