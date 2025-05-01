Пол ван Дайк выпустил первый за пять лет новый альбом

Легендарный немецкий диджей и продюсер Пол ван Дайк выпустил первый за пять лет новый альбом. Релиз «This World Is Ours» вышел на собственном лейбле музыканта Vandit Records.

Канадский диджей Deadmau5 продал права на всю свою музыку

По словам ван Дайка, его новая пластинка исследует темы «искусственного интеллекта и технологий». С её помощью он приглашает слушателей «поразмышлять о месте человечества во всё более автоматизированном мире».

В альбом «This World Is Ours» вошли 15 треков, три из которых уже вышли ранее в виде синглов: «Back 2 The FVTR», «Seven Seas» и «Beautiful».

Ранее легендарный британский диджей и продюсер Норман Кук, более известный, как Fatboy Slim, заявил, что потерял страсть к созданию новой музыки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:Новый АльбомМузыкантыМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры