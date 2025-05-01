В МВД заявили, что к обману бойцов СВО в Шереметьево причастны полицейские

Правоохранители установили причастность троих полицейских к хищениям и вымогательствам в отношении участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

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Отмечается, что двое сотрудников патрульно-постовой службы оказывали содействие таксистам в поиске потенциальных жертв, а оперуполномоченный линейного отдела в аэропорту незаконно отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

В ведомстве указали, что по статьям «Кража» и «Мошенничество» были возбуждены девять уголовных дел. Вместе с наработанными оперативниками материалами их передали в следственные органы.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте ещё девяти обвиняемых по делу о хищениях и вымогательствах в отношении участников СВО в Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияУголовное ДелоМошенничествоШереметьево

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