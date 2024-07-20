На Украине начали искать «русский след» в убийстве экс-депутата Фарион

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион могло быть заказным, а следователи проверят «русский след» в данном преступлении. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, правоохранители уже начали проводить проверку по двум версиям: убийство из личной неприязни и из-за общественно-политической позиции экс-депутата. Известно, что Фарион активно продвигала идеи русофобии.

Во время своей деятельности политик делала неоднозначные заявления, в том числе возмущаясь большим количеством русскоговорящих жителей Львова и называя их диверсантами. Она также говорила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке.

В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Фарион за ее высказывания. В связи с этим было назначено несколько лингвистических и иных экспертиз по ее высказываниям и публикациям.

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Рады. Пуля попала 60-летней женщине в висок. Бывшая депутат была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, однако ее состояние ухудшилось. Вечером 19 июля стало известно о ее смерти в результате остановки сердца.