На Украине начали искать «русский след» в убийстве экс-депутата Фарион
Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион могло быть заказным, а следователи проверят «русский след» в данном преступлении. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
По его словам, правоохранители уже начали проводить проверку по двум версиям: убийство из личной неприязни и из-за общественно-политической позиции экс-депутата. Известно, что Фарион активно продвигала идеи русофобии.
Во время своей деятельности политик делала неоднозначные заявления, в том числе возмущаясь большим количеством русскоговорящих жителей Львова и называя их диверсантами. Она также говорила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке.
В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Фарион за ее высказывания. В связи с этим было назначено несколько лингвистических и иных экспертиз по ее высказываниям и публикациям.
19 июля во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Рады. Пуля попала 60-летней женщине в висок. Бывшая депутат была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, однако ее состояние ухудшилось. Вечером 19 июля стало известно о ее смерти в результате остановки сердца.
Сообщалось, что преступник орудовал в перчатках и использовал оружие без глушителя. Украинские СМИ даже распространили фотографию мужчины, который был замечен во дворе дома, где стреляли в политика, не менее недели назад. По данным источника, он якобы регулярно приходил туда и долго наблюдал за обстановкой, часто присаживаясь на лавку и ни с кем не общаясь.
Сразу после случившегося СМИ сообщили о задержании преступника, но позже в нацполиции Украины опровергли эту информацию. Сейчас его разыскивают. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru