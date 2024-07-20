Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали на статью об убийстве

На Украине полиция переквалифицировала дело о покушении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион на статью об умышленном убийстве. Об этом говорится в Telegram-канале Нацполиции.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы делают все возможное для установления личности преступника и его задержания. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.