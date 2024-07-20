Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали на статью об убийстве

На Украине полиция переквалифицировала дело о покушении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион на статью об умышленном убийстве. Об этом говорится в Telegram-канале Нацполиции.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы делают все возможное для установления личности преступника и его задержания. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Матвеева

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион. Пуля попала женщине в висок. Стрелок орудовал в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Бывшая депутат была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, однако ее состояние ухудшилось. Позже Фарион скончалась.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал основные версии убийства экс-депутата Рады, в том числе личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеДепутатВерховная РадаУбийстваУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры