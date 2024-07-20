Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали на статью об убийстве
На Украине полиция переквалифицировала дело о покушении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион на статью об умышленном убийстве. Об этом говорится в Telegram-канале Нацполиции.
Отмечается, что сейчас правоохранительные органы делают все возможное для установления личности преступника и его задержания. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
19 июля во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион. Пуля попала женщине в висок. Стрелок орудовал в перчатках и использовал оружие без глушителя.
Бывшая депутат была госпитализирована в критическом состоянии. Ей сделали операцию, однако ее состояние ухудшилось. Позже Фарион скончалась.
Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал основные версии убийства экс-депутата Рады, в том числе личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность, передает RT.
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