Киев готовится к зачистке «венгерских сепаратистов» в Закарпатье

Парламент Венгрии обратился к Госдуме России с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин и добавил, что сейчас народы лишены права на изучение языка нацменьшинств, после принятия соответствующего закона Верховной радой. Кроме этого, Володин обратился к Европарламенту, ОБСЕ и ПАСЕ с призывом изучить ситуацию.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что в ответ на обращение венгерского парламента Киев начал военную эскалацию в Закарпатье.

«Уже процесс пошел, уже там брошена нацгвардия, вертолеты барражируют, то есть это [предложение] расценивается как вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины. Вертолеты летают в районе Берегово (город в Закарпатской области Украины, основной центр венгерской культуры в Закарпатье – прим. НСН). Думаю, туда же будут переброшены и "Альфа" СБУ, может и танковая дивизия. То есть будет выстроен соответствующий укрепрайон в районе Берегово в связи с вмешательством Венгрии в дела Украины. Если оно не прекратится, то будут размещены ракеты средней дальности "Ольха" и так далее», - рассказал Соскин.

По мнению политолога, Венгрии не поможет ни членство в Евросоюзе, ни в НАТО.