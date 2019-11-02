На Украине хотят создать ракеты для уничтожения российских АЭС

Украине необходимо разработать и поставить на вооружение, которые будут способны ударить по российским АЭС и создать «ядерный взрыв», предложил украинский политолог Тарас Загородний. Свою инициативу он опубликовал в чате издания «Главред».

По мнению Загороднего, Украине нужно одновременно уходить от российских энергоносителей и наращивать военную мощь, в том числе ракеты дальностью 2,5 тыс. км.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — цитируют Известия эксперта.

Напомним министр обороны Украины Андрей Загороднюк также сделал заявление об «опыте пятилетней войны с Россией».

Ранее бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что Киев ищет предлог для разрыва Минских соглашений



