На Тайване заявили, что остров намерен расширять сотрудничество с США

«Тайвань и США всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы», - приводятся слова Инвэнь на сайте офиса главы администрации Тайваня.

Также она подчеркнула, что Тайвань намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество «с друзьями во всем мире», которые разделяют такие же демократические ценности. По словам Инвэнь, с такими странами Тайвань планирует формировать безопасные производственные цепочки и цепочки поставок.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что борьба США с более чем 1,4 млрд китайцев «добром не кончится».

