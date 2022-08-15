На Тайване заявили, что остров намерен расширять сотрудничество с США
Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы в том числе совместно поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
«Тайвань и США всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы», - приводятся слова Инвэнь на сайте офиса главы администрации Тайваня.
Также она подчеркнула, что Тайвань намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество «с друзьями во всем мире», которые разделяют такие же демократические ценности. По словам Инвэнь, с такими странами Тайвань планирует формировать безопасные производственные цепочки и цепочки поставок.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что борьба США с более чем 1,4 млрд китайцев «добром не кончится».
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