На Тайване заявили, что остров намерен расширять сотрудничество с США

Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы в том числе совместно поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Китай: визит делегации Конгресса США на Тайвань - опасный ход

«Тайвань и США всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы», - приводятся слова Инвэнь на сайте офиса главы администрации Тайваня.

Также она подчеркнула, что Тайвань намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество «с друзьями во всем мире», которые разделяют такие же демократические ценности. По словам Инвэнь, с такими странами Тайвань планирует формировать безопасные производственные цепочки и цепочки поставок.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что борьба США с более чем 1,4 млрд китайцев «добром не кончится».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоСШАТайвань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры