На строительство балтийской линии обороны уйдут годы

На возведение балтийской линии обороны вдоль границ прибалтийских стран с Россией и Белоруссией может потребоваться десятилетие, заявил глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс, сообщает LSM.lv.

По его словам, речь идет о значительных расходах национальных бюджетов Латвии, Литвы и Эстонии.

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«План рассчитан на несколько лет вперед, где конкретные мероприятия распределены в зависимости от того, как идет реализация плана», — пояснил министр.

Он рассказал, что совместное строительство линии обороны не означает его завершения одновременно во всех трёх странах.

Спрудс также добавил, что все оборонные объекты вдоль балтийской линии предстоит согласовывать с другими проектами в Латвии.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» на границе с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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