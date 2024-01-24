На строительство балтийской линии обороны уйдут годы

«План рассчитан на несколько лет вперед, где конкретные мероприятия распределены в зависимости от того, как идет реализация плана», — пояснил министр.

Он рассказал, что совместное строительство линии обороны не означает его завершения одновременно во всех трёх странах.

Спрудс также добавил, что все оборонные объекты вдоль балтийской линии предстоит согласовывать с другими проектами в Латвии.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия и Литва создадут «линию обороны» на границе с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

