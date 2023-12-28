Алиханов: Литва пытается вредить калининградцам, ужесточая контроль транзита

Литва пытается вредить калининградцам, ужесточая контроль транзита, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он назвал действия литовских властей «мелко вредить» гражданам. По его словам, у Литвы нет возможностей навредить России более глобально. При этом он отметил, что область должна быть полностью независима от решений со стороны Литвы.

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Ранее Антон Алиханов ответил на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о российских войсках на польской границе. Боррель ранее заявил, что не может позволить России поставить марионеточное правительство на Украине и иметь Вооруженные силы РФ на границе с Польшей. Алиханов напомнил, что территория Калининградской области вошла в состав СССР в 1945 году. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Калининградская область граничит с Польшей на юге, Территория региона вошла в состав СССР по итогам Потсдамской конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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