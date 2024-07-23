На российском корабле, который не пустили в порт во Франции, кончается вода

У членов команды российского фрегата «Штандарт» кончается питьевой запас, однако власти Франции запретили кораблю пришвартоваться в порту Бреста, заявил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Его слова приводит РИА Новости.

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Элькан отметил, что ситуация на корабле будет быстро ухудшаться, так как у команды уже дефицит воды. Он подчеркнул, что никакое государство не в праве запретить кораблю войти в порт ради пополнения питьевых запасов.

Активист сообщил, что будет продолжать добиваться разрешения для корабля, чтобы он смог причалить к берегу. Сама команда фрегата запустила петицию на сайте change.org с призывом о помощи к Совету Европы.

На данный момент корабль стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции без права зайти в порт. На борту находится многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии, Израиля и Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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