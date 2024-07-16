СМИ: Индия получит два фрегата из РФ
Военно-морские силы Индии получат два фрегата проекта 11356, которые в настоящее время строятся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде. Об этом сообщает газета Hindu.
Источник издания в индийском Минобороны уточнил, что первый корабль «Тушил» будет передан в сентябре текущего года, команда по вводу судна в эксплуатацию уже прибыла в Россию.
«Второй корабль - «Тамал». Как ожидается, он будет передан к февралю 2025 года», - добавил собеседник газеты.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди договорились о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд заменил приостановку работы клиники Тимура Хайдарова на штраф
- Правительство предложило поднять утилизационный сбор на иномарки в два раза
- Украинские БПЛА атаковали завод в Курской области
- Без электричества в Бурятии остались более 115 тысяч человек
- Причиной лесного пожара в Геленджике стал человеческий фактор
- СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей
- В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости избиений в исламе
- Российским военным пообещали 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16
- «Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку трассы М-11
- СМИ: Индия получит два фрегата из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru