СМИ: Индия получит два фрегата из РФ

Источник издания в индийском Минобороны уточнил, что первый корабль «Тушил» будет передан в сентябре текущего года, команда по вводу судна в эксплуатацию уже прибыла в Россию.

«Второй корабль - «Тамал». Как ожидается, он будет передан к февралю 2025 года», - добавил собеседник газеты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди договорились о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, сообщает RT.

