На Ройзмана составлены три протокола из-за акций в поддержку Навального

Сам Ройзман заявил, что ничего не нарушил – что «выходить мирно и без оружия гарантируется Конституцией РФ».

В январе и апреле Евгений Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Позднее экс-мэр сообщил, что не собирается принимать участие в выборах в Госдуму, пояснив свое решение тем, что его в любой момент могут снять с выборов.

