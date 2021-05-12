На Ройзмана составлены три протокола из-за акций в поддержку Навального
Полиция Екатеринбурга составила на бывшего мэра Евгения Ройзмана три административных протокола из-за акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 31 января и 21 апреля.
Заседание Октябрьского районного суда Екатеринбурга состоится в среду, 12 мая. Ройзману вменяют организацию двух несогласованных акций в поддержку оппозиционера, а также участие в одной из них, передает Ura.ru со ссылкой на адвоката Юлию Федотову.
Сам Ройзман заявил, что ничего не нарушил – что «выходить мирно и без оружия гарантируется Конституцией РФ».
В январе и апреле Евгений Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Позднее экс-мэр сообщил, что не собирается принимать участие в выборах в Госдуму, пояснив свое решение тем, что его в любой момент могут снять с выборов.
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