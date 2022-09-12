На ректора Херсонского университета совершено покушение

По данным канала, в подъезде была заложена взрывчатка. Отмечается, что пострадали три человека, в частности, один мужчина погиб.

Как говорится в сообщении канала, сама Томилина отделалась легким ранением, ей уже оказана медпомощь.

В настоящее время украинский Херсон находится под контролем российских военных.