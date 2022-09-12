На ректора Херсонского университета совершено покушение

Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина подверглась покушению в подъезде своего дома. Об этом сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне», ссылаясь на источник.

Глава Херсонской области Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации

По данным канала, в подъезде была заложена взрывчатка. Отмечается, что пострадали три человека, в частности, один мужчина погиб.

Как говорится в сообщении канала, сама Томилина отделалась легким ранением, ей уже оказана медпомощь.

В настоящее время украинский Херсон находится под контролем российских военных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры