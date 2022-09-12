На ректора Херсонского университета совершено покушение
Ректор Херсонского госуниверситета Татьяна Томилина подверглась покушению в подъезде своего дома. Об этом сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне», ссылаясь на источник.
По данным канала, в подъезде была заложена взрывчатка. Отмечается, что пострадали три человека, в частности, один мужчина погиб.
Как говорится в сообщении канала, сама Томилина отделалась легким ранением, ей уже оказана медпомощь.
В настоящее время украинский Херсон находится под контролем российских военных.
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