«На радость радикалам»: Импичмент президента Грузии оказался под вопросом

«Во времена Саакашвили появился этот пункт, что президент Грузии имеет право вести переговоры, подписывать соглашения только по согласию правительства, должно быть постановление. С одной стороны, это формальное нарушение. С другой, Зурабишвили не сможет сразу подписать какие-то соглашения в этих поездках. Она будет просто разговаривать, убеждать. Как физическое лицо она может передвигаться и общаться с кем-то. Поэтому обвинить ее в нарушении Конституции будет сложно, так как она не подпишет никаких соглашений», - объяснил он.

При этом, по его словам, действия Зурабишвили вредны для государственности страны, а каждое ее заявление поддерживается радикальной оппозицией, что также вызывает опасения.

«Набрать голоса для импичмента может не получиться. Импичмент под вопросом, так как суд может признать, что формальных нарушений нет. Но ее действия вредны для государственности страны, все ее заявления, это нужно понимать. Каждое ее заявление поддерживает радикальная оппозиция. Я бы на ее месте задумался, почему ее слова радуют партию Саакашвили», - отметил собеседник НСН.

31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Германии со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Эту и другие встречи она планирует провести в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Осенью Зурабишвили хочет посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль, передает «Радиоточка НСН».

