На пресс-конференцию Путина аккредитовались почти 800 журналистов

На пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовались 774 журналистов. Список опубликован на сайте Кремля.

Названы самые популярные темы вопросов к пресс-конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в четверг, 17 декабря. Она начнется в полдень по московскому времени.

В этом году мероприятие состоится в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Президент выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли. Для работников СМИ из регионов будут организованы специальные площадки. Журналисты будут работать, не выезжая из своего региона.

Среди аккредитованных на пресс-конференцию есть и музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры