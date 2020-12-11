На пресс-конференцию Путина аккредитовались почти 800 журналистов

Большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в четверг, 17 декабря. Она начнется в полдень по московскому времени.

В этом году мероприятие состоится в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Президент выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли. Для работников СМИ из регионов будут организованы специальные площадки. Журналисты будут работать, не выезжая из своего региона.

Среди аккредитованных на пресс-конференцию есть и музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

