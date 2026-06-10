МЧС: Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализован

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнём были привлечены 22 единицы техники и 83 человека личного состава.

«Сложность тушения обусловлена большим количеством деревянных покрытий и экспозиций», - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пострадавшая в результате удара ВСУ панорама будет восстановлена и станет «краше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».