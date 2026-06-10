МЧС: Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализован
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» локализован. Об этом заявили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнём были привлечены 22 единицы техники и 83 человека личного состава.
«Сложность тушения обусловлена большим количеством деревянных покрытий и экспозиций», - отмечается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пострадавшая в результате удара ВСУ панорама будет восстановлена и станет «краше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме раскрыли, как рост пошлин для мигрантов повлияет на рынок жилья
- Новак предложил компромисс по инвестиционному налоговому вычету
- «На вес золота»: Почему гувернантки зарабатывают сотни тысяч рублей
- В Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России
- Не по щелчку: Почему слова Путина не опустят ставку ЦБ до 10%
- Автолюбители усомнились в востребованности гибрида от «Москвича»
- Поровну или по-честному? Как сохранить сотрудников МВД при «вредительской» зарплате
- В полиции отказались «вешать» сексуальные преступления на женщин-следователей
- Хотите кирпич? Wylsacom призвал не устанавливать бета-версию iOS 27
- Платформу Roblox разблокировали в России