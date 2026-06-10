МЧС: Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализован

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» локализован. Об этом заявили в ГУ МЧС России по городу Севастополю.

После атаки ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. К борьбе с огнём были привлечены 22 единицы техники и 83 человека личного состава.

«Сложность тушения обусловлена большим количеством деревянных покрытий и экспозиций», - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пострадавшая в результате удара ВСУ панорама будет восстановлена и станет «краше прежнего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
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