Путин: Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ

На своещании с членами правительства он отметил, что уровень инфляции составляет «пять с небольшим процентов».

«Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки... Будет меняться и ставка, будет отражаться на курсе валют», - сказал глава государства.

Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что при ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность.

