Путин: Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает RT.
На своещании с членами правительства он отметил, что уровень инфляции составляет «пять с небольшим процентов».
«Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки... Будет меняться и ставка, будет отражаться на курсе валют», - сказал глава государства.
Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что при ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу
- «Просыпались с ужасом!»: «Кривая линия» помогла Дальнегорску, а в Мурманске спасают океанариум
- Путин: Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ
- Термы вместо бутиков: Россию ждет волна реновации торговых центров
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
- Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
- Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ
- Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
- «Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
- Группа The Cure готовит три новых альбома