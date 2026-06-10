Путин: Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи в борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает RT.

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На своещании с членами правительства он отметил, что уровень инфляции составляет «пять с небольшим процентов».

«Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки... Будет меняться и ставка, будет отражаться на курсе валют», - сказал глава государства.

Ранее исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил «Радиоточке НСН», что при ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность.

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкКлючевая СтавкаВладимир Путин

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