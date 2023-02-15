На Мюнхенской конференции обсудят пути решения конфликта на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждать варианты решения конфликта на Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Там отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон сторонник переговоров, но для них еще должен настать момент, а Франция будет готова их организовать.

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Мюнхенской конференции по безопасности пройдет 17-19 февраля. В мероприятии примут участие европейские лидеры, вице-президент США Камала Харрис и член политбюро ЦК китайской компартии Ван И, - всего 150 высокопоставленных политиков. Представителей России не пригласили. Председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью Reuters пояснил, что страна, «поправшая международное право», не заслуживает приглашения на мероприятие. В прошлом году он заявлял, что хотел бы видеть на форуме представителей российской оппозиции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МюнхенКонференция
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