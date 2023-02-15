На Мюнхенской конференции обсудят пути решения конфликта на Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждать варианты решения конфликта на Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Там отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон сторонник переговоров, но для них еще должен настать момент, а Франция будет готова их организовать.