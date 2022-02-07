На месторождении «Роснефти» под Тюменью погиб человек

Отмечается, что еще один человек пострадал. На предприятии собрана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Обстоятельства случившегося выяснит созданная на предприятии комиссия.

На предприятии произошел разлив нефтесодержащей жидкости. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.



