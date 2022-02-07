На месторождении «Роснефти» под Тюменью погиб человек
Один человек погиб в ходе ремонтных работ на месторождении в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «РН-Уватнефтегаз» (100% принадлежит «Роснефти»).
Отмечается, что еще один человек пострадал. На предприятии собрана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.
Обстоятельства случившегося выяснит созданная на предприятии комиссия.
На предприятии произошел разлив нефтесодержащей жидкости. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.
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