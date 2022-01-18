В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России

Руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил о необходимости реформации российского энергорынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он считает, что в последнее время в этой сфере нарушился баланс экономических интересов, тогда как доминирование перешло к сетевым компаниям и производителям энергии.

По его словам, отрасли необходимы новые правила и регуляция для остановки роста стоимости электроэнергии, поставляемой промышленным предприятиям.