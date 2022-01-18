В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России

Руководитель государственной нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил о необходимости реформации российского энергорынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он считает, что в последнее время в этой сфере нарушился баланс экономических интересов, тогда как доминирование перешло к сетевым компаниям и производителям энергии.

По его словам, отрасли необходимы новые правила и регуляция для остановки роста стоимости электроэнергии, поставляемой промышленным предприятиям.

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Сечин предложил исключить возможность ценовых манипуляций генерирующими фирмами и сократить платежи за мощность простаивающих станций. Он также выделил необходимость создания специальных тарифов на энергию, которая вырабатывается на атомных станциях. Сейчас она реализуется по цене, формирующейся энергоблоками ТЭС с более высокими затратами.

Представители Совета рынка подчеркнули, что выступают против введения надбавок и использования неконкурентных механизмов.

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