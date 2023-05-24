«На кухне у Путина»: Лукашенко рассказал, где начался евразийский формат интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что присутствовал у истоков многих процессов, сообщает РИА Новости.
По его словам, это, в том числе, и евразийский формат интеграции, который начался «на кухне у президента РФ Владимира Путина».
«Наше евразийство, ЕврАзЭС, ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина... Помню, когда он пригласил нас домой», - рассказал белорусский лидер.
Он добавил, что тогда «с нами была Украина» в лице президента Леонида Кучмы, однако позже Киев от этого процесса отошёл.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на масштабные кризисные явления предрекаемый многими экспертами обвальный сценарий для экономики стран ЕврАзЭС уже явно не сбудется, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru