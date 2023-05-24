Путин заявил, что объем ВВП ЕАЭС сократился на 1,6 процента
Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на масштабные кризисные явления, геополитические риски и фактор неопределённости, общий ВВП Евразийского союза за прошлый года сократился всего на 1,6%, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума он указал, что цифры показывают, говорят о том, как развивается экономика государств, следующих «другим принципам развития взаимоотношений».
«Некоторые эксперты там, за бугром, предсказывали совсем другой, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не произошло, и уже явно не произойдёт», - заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее мировой экономики за интеграционными процессами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru