На Камчатке и Чукотке началось голосование на выборах президента РФ

В Камчатском крае в 8:00 (23:00 мск, 14 марта) открылось около 200 избирательных участков. Всего в регионе их сформировано 319, но некоторые задействовали для проведения досрочного голосования.

На Чукотке открылось 55 избирательных участков. В регионе зарегистрировано почти 33 тысячи избирателей.

Владимир Путин 14 марта призвал россиян принять участие в выборах президента. Он отметил, что итоги голосования повлияют на развитие РФ в ближайшие годы.

В пятницу по всей стране откроются избирательные участки. Голосование пройдет с 15 по 17 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

