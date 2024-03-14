На Камчатке и Чукотке началось голосование на выборах президента РФ
В восточных регионах страны началось голосование на выборах президента России.
В Камчатском крае в 8:00 (23:00 мск, 14 марта) открылось около 200 избирательных участков. Всего в регионе их сформировано 319, но некоторые задействовали для проведения досрочного голосования.
На Чукотке открылось 55 избирательных участков. В регионе зарегистрировано почти 33 тысячи избирателей.
Владимир Путин 14 марта призвал россиян принять участие в выборах президента. Он отметил, что итоги голосования повлияют на развитие РФ в ближайшие годы.
В пятницу по всей стране откроются избирательные участки. Голосование пройдет с 15 по 17 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru