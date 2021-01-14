На инаугурации Байдена выступят Дженнифер Лопес и Lady Gaga

Певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес выступят на церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Организационный комитет по подготовке мероприятия.

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Уточняется, что Lady Gaga станет исполнительницей национального гимна США, а Лопес даст сольный концерт.

Церемония инаугурации состоится 20 января. Демократ Джозефа Байдена и Камалу Харрис приведут к присяге как президента и вице-президента США перед Капитолием США.

Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Кроме того, силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед инаугурацией. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнаугурацияСША
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