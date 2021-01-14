На инаугурации Байдена выступят Дженнифер Лопес и Lady Gaga
Певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес выступят на церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Организационный комитет по подготовке мероприятия.
Уточняется, что Lady Gaga станет исполнительницей национального гимна США, а Лопес даст сольный концерт.
Церемония инаугурации состоится 20 января. Демократ Джозефа Байдена и Камалу Харрис приведут к присяге как президента и вице-президента США перед Капитолием США.
Безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.
Кроме того, силовики предупреждают о возможных вооружённых протестах в столицах всех американских штатов перед инаугурацией. Для обеспечения безопасности в Вашингтон отправят около 15 тысяч солдат Нацгвардии.
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