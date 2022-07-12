Уголовное дело о фейках об армии РФ заведено на Илью Яшина
12 июля 202219:45
Уголовное дело возбуждено против оппозиционного политика Ильи Яшина по статье о распространении «заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ». Об этом сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, передает «Интерфакс».
По словам Прохорова, у Яшина дома проходит обыск.
В настоящее время сам политик находится под арестом. Он попал под 15-дневный арест после обвинения в неповиновении полицейскому 28 июня.
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12 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru