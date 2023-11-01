«На хорошем счету»: Депутат Чепа исключил принудительную отставку Кувшинникова
Экс-глава Вологодчины Олег Кувшинников многое сделал для развития области и пользуется заслуженным уважением, отметил в эфире НСН Алексей Чепа.
Ушедший в отставку глава Вологодской области Олег Кувшинников находится на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа (представляет Вологодскую область) в интервью НСН.
Ранее Владимир Путин подписал указы о добровольной отставке главы Вологодской области Олега Кувшинникова и о назначении врио губернатора зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова. Глава государства также сообщил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов» Вологодской области. Путин подчеркнул, что «так и постараемся сделать». Чепа выразил уверенность, что для Кувшинникова найдется хорошее место для работы.
«Буквально 10 дней назад я встречался с Олегом Александровичем, мы обсуждали текущие вопросы и задачи, которые стоят в области и провели очень конструктивный разговор, который я вел с губернатором на протяжении 12 лет. Олег Александрович многое сделал для развития области, является патриотом своего региона, пользуется заслуженным уважением. Решение президента не обсуждается, ему все это виднее. Вчера он провел встречу с Филимоновым, она прошла, как я понял, на хорошей волне. Я так понимаю, что Олег Александрович на хорошем счету, не сомневаюсь в этом. Владимир Владимирович наверняка найдет ему достойное место для работы», - сказал Чепа.
Он также отметил, что намерен встретиться с Георгием Филимоновым при первой возможности. Чепа выразил уверенность, что в ходе их взаимодействия будет найдено много «точек пересечения».
«Я с удовольствием при первой же возможности встречусь с Филимоновым. Мы с ним не знакомы. Я слышал про его работу в правительстве Московской области, по многим вопросам по внешней политике мы шли параллельным путем. У него есть определенное отношение к Китаю, у меня есть определенное отношение к Китаю... Это радует. Я думаю, что мы найдем с ним много точек пересечения», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 1 ноября, директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в интервью НСН заявил, что Олег Кувшинников мог уйти в отставку по собственному желанию из-за профессионального выгорания, передает «Радиоточка НСН».
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