На голосовании по Конституции выявили 35 случаев двойного голосования
Рабочая группа Центризбиркома в ходе проверки выявила 35 попыток неоднократного получения бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин, передаёт ТАСС.
Голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, по его результатам 77,92% голосовавших поддержали предложенные поправки.
Большой резонанс вызвала история журналиста Павла Лобкова, который проголосовал дважды: сначала на избирательном участке, а затем онлайн. Бюллетени в его ящике позже признали недействительными. В ЦИК тогда заявили, что его второй голос всё равно бы не зачли. Председатель комиссии назвала действия Лобкова провокацией.
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