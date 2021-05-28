Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в повестке встречи, в основном, экономические темы. Также Кремль намерен обсудить ситуацию с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой Софьей Сапегой.
В свою очередь Лукашенко заявил, что планирует договориться о возобновлении авиасообщения. Также президент Белоруссии отметил, что отсутствие авиасообщения никак не скажется на уменьшении количества заболевших коронавирусом.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся сегодня в Сочи на фоне начавшейся воздушной блокады.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о том, что запрет летать над Белоруссией может отнять у россиян самый короткий «кривой путь» на Украину.
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