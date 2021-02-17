Перемен! Путин донёс до депутатов пожелания избирателей

От встречи президента с лидерами парламентских фракций - «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» - ждали чего угодно, но только не фразы в стиле Виктора Цоя. «Люди ждут перемен», - указал Владимир Путин:

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».

Эта фраза прозвучала в контексте наказа нынешним и будущим депутатам, который от имени избирателей выдвинул глава государства:

«Качественно улучшить жизнь людей, вывести её на принципиально иной, гораздо более высокий уровень. Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти».

Если от нынешней встречи Путина с депутатами и ожидали хоть какого-то намека на архитектуру поствыборного парламента, то как минимум один такой прозвучал – из сказанного президентом можно предположить, что партии, с представителями которых он сегодня беседовал, останутся и в новом созыве:

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны».

Что на встрече Путина с лидерами думских фракций было решено обойти стороной, рассказал пресс-секретарь президента. Предложений главе государства возглавить список «Единой России» на осенних парламентских выборах не звучало, заявил Дмитрий Песков.

Объяснение этому предельно простое: разрыв между степенью доверия Путину и степенью доверия «Единой России» стал слишком велик. Согласно данным последнего исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина в первую неделю февраля составил 62,5%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66,1% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 31%.

Разница двукратная. Слишком большая для того, чтобы «лидер нации» возглавил процесс с не вполне очевидным результатом.

А что же в сухом остатке? А в целом все стабильно. Президент с безоговорочной поддержкой населения. Партии «большой четверки» в парламенте, некоторые – со сменой вывески. И риторика та же: патриотическая сплоченность в деле защиты суверенитета, нацпроекты, улучшение жизни людей, глубина и зрелость дискуссии.

Перемен захотелось?

