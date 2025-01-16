«Мы туда не ездим»: Лукашенко предложил Польше закрыть все КПП границе

Комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, где скопилось более тысячи автомобилей, он напомнил, что Варшава ввела против Минска санкции, поэтому предприятия Белоруссии не возят в Польшу свою продукцию.

По словам Лукашенко, польские власти могут закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) - республика ничего не потеряет.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что отказ президента Польши Анджея Дуды фотографироваться с другими участниками климатического саммита ООН в Баку является пиар-акцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

