«Мы туда не ездим»: Лукашенко предложил Польше закрыть все КПП границе
Белоруссия не борется с теми, кто хочет жить в Польше и туда едут. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, где скопилось более тысячи автомобилей, он напомнил, что Варшава ввела против Минска санкции, поэтому предприятия Белоруссии не возят в Польшу свою продукцию.
По словам Лукашенко, польские власти могут закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) - республика ничего не потеряет.
«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что отказ президента Польши Анджея Дуды фотографироваться с другими участниками климатического саммита ООН в Баку является пиар-акцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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