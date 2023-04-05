Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не был угрозой для РФ. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Евросоюз инициировал геополитическое противостояния с Россией.

«Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс», - передает слова Столтенберг телеканал CNN.

СМИ: Вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс создает угрозу для России. Официальный представитель Кремля отметил, что Россия сделает все необходимое для обеспечения собственной безопасности после вступления Финляндии в НАТО. России потребуются дополнительные меры, добавил Песков.

Как сообщает «Радиоточка НСН», после вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 км.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергРоссияНАТО

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