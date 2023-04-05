Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не был угрозой для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не был угрозой для РФ. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Евросоюз инициировал геополитическое противостояния с Россией.

«Это не противостояние ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО. НАТО - это оборонительный альянс», - передает слова Столтенберг телеканал CNN.