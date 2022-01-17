«Мы предостерегаем»: в МИД России рассказали о дейсвтиях России в случае отказа НАТО
НАТО представляет, какие военные-технические меры Россия может принять при отрицательном ответе НАТО на российские требования по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».
Грушко обратил внимание на то, что Россия четко изложила свою позицию в ходе январских переговоров с США. Сейчас Москва ждет такой же четкой реакции.
«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема», — отметил Грушко.
Замглавы МИД отметил, что Россия не скрывает своих военных возможностей и действует очень открыто.
В то же время дипломат подчеркнул, что конкретные меры будут полностью зависеть от того, что будет задействовано против России.
Грушко подчеркнул, что решение о продолжении переговоров России и США будет принято после получения письменных ответов Соединенных Штатов на предложения России.
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