«Мы предостерегаем»: в МИД России рассказали о дейсвтиях России в случае отказа НАТО

НАТО представляет, какие военные-технические меры Россия может принять при отрицательном ответе НАТО на российские требования по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».

США и ЕС рассматривают альтернативу отключению России от SWIFT

Грушко обратил внимание на то, что Россия четко изложила свою позицию в ходе январских переговоров с США. Сейчас Москва ждет такой же четкой реакции.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема», — отметил Грушко.

Замглавы МИД отметил, что Россия не скрывает своих военных возможностей и действует очень открыто.

В то же время дипломат подчеркнул, что конкретные меры будут полностью зависеть от того, что будет задействовано против России.

Грушко подчеркнул, что решение о продолжении переговоров России и США будет принято после получения письменных ответов Соединенных Штатов на предложения России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры