«Мы обойдемся!»: Путин заявил, что Макрон прекратил с ним общение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сам прекратил с ним общение, хотя главы государств всегда имели «добрые отношения».

По его словам, Россия готова к возобновлению диалога, но при отказе Парижа — «на нет и суда нет», «мы обойдемся», добавил Путин.

До этого Путин заявил, что планирует в начале 2024 года встретиться с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

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Он отметил, что лидеры стран находятся в постоянном контакте по вопросам ситуации в секторе Газа.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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