«Мы обойдемся!»: Путин заявил, что Макрон прекратил с ним общение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сам прекратил с ним общение, хотя главы государств всегда имели «добрые отношения».

По его словам, Россия готова к возобновлению диалога, но при отказе Парижа — «на нет и суда нет», «мы обойдемся», добавил Путин.

До этого Путин заявил, что планирует в начале 2024 года встретиться с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.