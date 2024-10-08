«Мы их ждем»: Лукашенко ответил на заявления о военном вторжении в Белоруссию

Никто из серьёзных людей не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

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Комментируя звучащие на Украине призывы о необходимости военного вторжения в Белоруссию, он предложил озвучивающим их «горячим головам» попробовать.

«Пусть попробуют. Мы их ждём. Но я вам должен сказать... это вяканье людей, которые абсолютно не принимают никаких решений, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что вторжение в Белоруссию приведёт киевские власти к краху в военном отношении.

Ранее Лукашенко заявил, что атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
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