«Мы их ждем»: Лукашенко ответил на заявления о военном вторжении в Белоруссию
Никто из серьёзных людей не думает о том, что надо зайти в Белоруссию. Как сообщает БелТА, такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
Комментируя звучащие на Украине призывы о необходимости военного вторжения в Белоруссию, он предложил озвучивающим их «горячим головам» попробовать.
«Пусть попробуют. Мы их ждём. Но я вам должен сказать... это вяканье людей, которые абсолютно не принимают никаких решений, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно», - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также добавил, что вторжение в Белоруссию приведёт киевские власти к краху в военном отношении.
Ранее Лукашенко заявил, что атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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